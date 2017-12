occupazione scolastica

Palermo, gli studenti del liceo scientifico Benedetto Croce occupano l'istituto

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/11/2017 - 19:08:23 Letto 531 volte

Gli studenti hanno occupato il liceo scientifico Benedetto Croce, in via Benfratelli nel cuore di Ballarò, a Palermo. La decisione è stata presa al termine di un’assemblea.

«Riteniamo inaccettabile - afferma un rappresentante di istituto - che gli studenti, del nostro liceo, siano costretti a svolgere le ore di lezione in un edificio non idoneo alle nostre esigenze. Il motivo centrale della nostra protesta riguarda anche il plesso succursale di via Corazza, di proprietà della Curia. Infatti c'è una disputa in corso da anni tra il Comune e la Curia, per stabilire chi deve sostenere le spese della ristrutturazione dell’edificio. Come al solito a pagarne le conseguenze siamo noi studenti che veniamo costretti a svolgere le nostre ore di lezione in un edificio per nulla adeguato alle nostre esigenze e, soprattutto, in assenza di sicurezza».

Gli studenti protestano anche per l’alternanza scuola lavoro. «Riteniamo inaccettabile - dice un altro studente - che ogni studente debba svolgere 200 o 400 ore di alternanza scuola-lavoro totalmente gratuite».

