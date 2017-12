Incidente mortale

Palermo, gravissimo incidente in viale Regione Siciliana. 19enne muore dopo avere investito pedone

PALERMO. Incidente mortale nella serata di ieri. Un ragazzo di 19 anni è morto schiantandosi in viale Regione Siciliana...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/12/2017 - 07:54:27 Letto 1538 volte

PALERMO. Incidente mortale nella serata di ieri. Un ragazzo di 19 anni, Mattia Santangelo, è morto schiantandosi in viale Regione Siciliana con lo scooter su cui viaggiava, dopo avere investito un pedone che stava attraversando la bretella della circonvallazione, nei pressi della rotonda di via Oreto.

Il pedone è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all’ospedale Civico, dove si trova in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non nonostante i tentativi di rianimazione non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

La dinamica non è ancora del tutto chiara, secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che il giovane - in sella ad una Honda SH - sia finito a terra dopo lo scontro con il pedone. L’impatto è stato violentissimo. Diversi già i messaggi di cordoglio sul profilo Facebook di Mattia: “Non ho proprio parole per credere a tutto questo - scrive un’amica su Facebook - la vita è davvero ingiusta”.

