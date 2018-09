Palermo: guardia giurata aggredita al centro commerciale Forum

Una guardia giurata in servizio al centro commerciale Forum di Palermo, è stata malmenata nel parcheggio del plesso, da un giovane nigeriano.

Alcuni clienti avevano lamentato di essere stati importunati dal migrante, che chiedeva insistentemente e con un atteggiamento minaccioso, del denaro. Così il vigilante, Paolo Leto, fratello del pugile Pino Leto e anch’esso boxeur, è intervenuto ma, pur potendo, ha preferito non reagire, limitandosi a tentare di bloccare l’aggressore.

Leto, colpito con calci e pugni, ha poi raccontato: “diversi clienti si erano lamentati in direzione per le continue richieste di soldi. Le persone venivano seguite fino alle loro auto. Prima l’uomo mi ha insultato. La seconda volta quando gli ho ripetuto che non doveva infastidire i clienti mi ha dato una testata e poi una serie di pugni al volto al corpo”.