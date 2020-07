coronavirus

Palermo, ha partorito la donna incinta positiva al Covid-19

La donna, positiva al Coronavirus, ha dato alla luce questa mattina un bimbo. Entrambi sono in buone condizioni di salute.

Lieto fine per la donna incinta positiva al Coronavirus e ricoverata all'ospedale Cervello di Palermo. La donna, 33 anni di origini marocchine ma residente nel capoluogo siciliano, ha dato alla luce questa mattina un bimbo. Adesso si trova ricoverata nel reparto di Malattie infettive. Entrambi sono in buone condizioni di salute.

A causa di un difetto di crescita del feto, si è deciso di procedere con un cesareo in urgenza. Il bimbo, che pesa un chilo e seicento, sta bene e si trova nel reparto di Neonatologia.

La donna, al nono mese di gravidanza, è giunta al Pronto soccorso ostetrico di Partinico da cui poi è stata trasferita in urgenza all'ospedale Ingrassia, nell'unità di Ostetricia e Ginecologia. Qui è stata sottoposta al tampone risultando positiva al coronavirus. Nel pomeriggio è stata quindi trasportata all'ospedale Cervello.

