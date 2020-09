droga

Palermo, hashish e marijuana nell'auto: arrestato spacciatore

La Polizia di Stato arresta uno spacciatore, sorpreso con marijuana ed hashish già confezionate.

Pubblicata il: 07/09/2020

Nel pomeriggio dello scorso 3 settembre, personale del Commissariato di P.S.”Zisa-Borgo Nuovo”, a seguito di attività info-investigativa, ha tratto in arresto CUPPARI Maurizio, cl. ’70, in quanto resosi responsabile del delitto di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

In particolare, alle ore 14.30 circa, nei pressi di Piazza Leoni, personale della sezione “Investigativa” del Commissariato di P.S. “Zisa Borgo Nuovo”, insospettita dall’atteggiamento di un uomo che, avendo da poco lasciato la propria abitazione, in maniera guardinga, si era posto alla guida della sua autovettura e iniziato una marcia alquanto spedita, decidevano di procedere al controllo.

Gli esiti della perquisizione consentivano di rivenire, in un borsello posto sul sedile dell’auto, circa 60 grammi di marijuana.

L’uomo veniva dunque sottoposto a perquisizione personale che veniva estesa al suo domicilio. Le ricerche in quell’appartamento hanno consentito di scovare, dentro il suo armadio, uno zaino contenente tre sacchetti in plastica con all’interno sostanza stupefacente dello stesso genere (marijuana), per un totale di gr. 275. In un altro armadio, invece, dentro la tasca di una vestaglia da uomo, venivano rinvenute 95 dosi di hashish, confezionate separatamente in carta stagnola.

L’uomo veniva quindi tratto in arresto e, su disposizione del PM di turno, sottoposto agli arresti domiciliari.

Il GIP, a seguito dell’udienza di convalida dell’arresto, ha disposto che il predetto venisse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con monitoraggio tramite sistema elettronico.

Fonte: Polizia di Stato

