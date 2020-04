vaccini

Palermo, i centri vaccinazione riaperti sono irrangiungibili: Federconsumatori sollecita il potenziamento del personale

Tantissime segnalazioni di mamme scoraggiate e indignate, dopo aver trascorso ore e ore a fare tentativi per cercare di prenotarsi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/04/2020 - 18:21:10 Letto 379 volte

I cittadini sono stati informati della riapertura dei centri di vaccinazioni di Pallavicino e Settecannoli, che si sono aggiunti all'ambulatorio di Piazza Aragonesi. Il guaio è che quando i cittadini contattano il numero unico per prenotare, o non risponde nessuno o è occupato.

"È la solita situazione kafkiana della sanità a Palermo. Ci sono tanti bambini nati in questi 50 giorni che necessitano urgentemente di fare la prima vaccinazione" denuncia Lillo Vizzini di Federconsumatori Palermo "Stiamo ricevendo tantissime segnalazioni di mamme scoraggiate e indignate, dopo aver trascorso ore e ore a fare tentativi per cercare di prenotarsi. Sollecitiamo l'immediato potenziamento del personale afferente il servizio vaccinazioni, sia sul fronte prenotazione sia negli ambulatori".

Altra fonte di scoramento di alcuni cittadini è stata la necessità di contattare l'anagrafe per la richiesta medico di base e o del pediatra del PTA dell'Enrico Albanese. Entrambi i numeri risultano inesistenti!

"In questo momento di estremo disagio e scoramento, le istituzioni devono dare il massimo per evitare che i cittadini vaghino da un ufficio all'altro. Serve a ben poco predicare di star dentro quando, per la semplice scelta del pediatra per il suo neonato, una mamma non sa sa a chi rivolgersi" conclude Vizzini.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!