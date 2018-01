mario francese

Palermo, il 26 gennaio 1979 la mafia uccideva il giornalista Mario Francese

Giornata importante per la nostra città che ricorda oggi una delle tante vittime di mafia che sono state uccise perché sapevano troppo...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/01/2018 - 08:56:14 Letto 383 volte

Giornata importante per la nostra città che ricorda oggi una delle tante vittime di mafia che sono state uccise perché sapevano troppo ed erano diventate scomode, si tratta del giornalista Mario Francese, brutalmente assassinato da un commando mafioso il 26 gennaio del 1979.

Ricordare date come questa ha una funzione sociale fondamentale, soprattutto, per le nuove generazioni che imparano a conoscere la, per certi versi, “triste” storia della propria terra.

É giusto far sapere ai giovani che sono esistite persone che hanno pagato con la vita l’onestà e quindi questa è un valore fondamentale nell’esistenza di ogni singolo individuo, e che per questo può fare la differenza con ciò che invece è superfluo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!