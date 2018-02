Campagna elettorale

Palermo, il candidato Adolfo Urso (FDI): ridurre le tasse per salvare le aziende

Gli incontri si terranno nella sede di Confindustria, mercoledì 21 febbraio alle 18:00. Giovedì 22 alle 11:00 l’incontro sarà nella sede di Confcommercio

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/02/2018 - 17:36:55 Letto 378 volte

In un panorama socio-economico desolante, che fatica a venire fuori dalla crisi, le parole del candidato di Fratelli d’Italia al Senato Adolfo Urso, sono quelle che ogni imprenditore vuole sentirsi dire, a patto che, come spesso accade, non si tratti di mera propaganda politica destinata, puntualmente, a trasformarsi in aria fritta.

“Ridurre da subito le tasse sulle imprese con la flat tax e premiare - auspica Urso - con una riduzione delle imposte, le aziende che decidono di assumere. Queste sono due priorità assolute per Fratelli d’Italia. Siamo convinti che simili interventi possano creare nuova occupazione”.



In una città piegata in due quale è il Capoluogo siciliano, dove si contano a decine i casi di esercizi commerciali costretti a chiudere i battenti perchè strangolati da una tassazione ai limiti della sopportazione, il discorso che, oggi e nei prossimi giorni si accinge a fare il candidato di FDI, è rivolto proprio alle categorie produttive siciliane. Discutere i problemi e cercare le soluzioni è una priorità assoluta per ristabilire le condizioni affinchè i giovani e i meno giovani siciliani non siano costretti ad abbandonare la loro terra in cerca di lavoro. (gli incontri si terranno nella sede di Confindustria, mercoledì 21 febbraio alle 18:00. Giovedì 22 alle 11:00 l’incontro sarà nella sede di Confcommercio. E sempre giovedì 22, alle 16.30, appuntamento alla Camera di Commercio di Catania e alle 18.30 alla sede locale di Confindustria in viale Vittorio Veneto).

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!