Palermo, il delitto di Aldo Naro in discoteca. Il giudice chiede riapertura delle indagini per omicidio

Per il giudice Fernando Sestito a uccidere Aldo Naro non fu solo il calcio di un diciassettene. Chiesta la riapertura delle indagini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/02/2019 - 21:22:21 Letto 354 volte

Per il giudice Fernando Sestito a uccidere Aldo Naro non fu solo il calcio di un diciassettene, già condannato a 10 anni, e così ha inviato gli atti alla procura per riaprire le indagini per concorso in omicidio per tre buttafuori della discoteca Goa di Palermo. Indica i nomi di Gabriele Citarrella (per lui richieste indagini anche per concorso in rissa aggravata), il buttafuori testimone che dichiarò in aula che aveva colpito con alcuni calci Aldo Naro e rimasto solo un testimone, Francesco Troia, imputato per rissa nel processo ordinario, Pietro Covello. Il giudice ha poi letto la sentenza per il processo con rito abbreviato per la rissa di quel 14 febbraio 2015 all'interno della discoteca Goa. Tre le condanne e sei le assoluzioni. A morire fu il medico di 25 anni Aldo Naro che si trovava nella discoteca dello Zen in compagnia della fidanzata e di alcuni amici. Il gup ha assolto Natale Valentino, Carlo Lachina, Giuliano Bonura, Daniele Cusimano, Giuseppe Micalizzi tutti per "non aver commesso il fatto". Condannati a due anni ciascuno per rissa Giovanni Colombo, Pietro Covello, Mariano Russo. Assolto Francesco Meschisi, il reclutatore dei buttafuori, dall'accusa di favoreggiamento perchè il fatto non costituisce reato.



Quella sera Aldo Naro era al Goa insieme alla fidanzata e a una decina di amici dell'università. Avevano riservato un tavolo nel privé, nelle immagini sequestrate si vedono, di spalle, la fidanzata e due amici, ripresi dal cellulare di un partecipante alla serata proprio nel momento in cui qualcosa nella serata in discoteca va per il verso sbagliato. Con rito ordinario è stato condannato a 10 anni di carcere, alla fine del 2015, un diciassettenne. È il buttafuori illegale che diede un calcio in testa alla vittima che era già a terra.

I genitori di Aldo Naro, assistiti dagli avvocati Antonino e Salvatore Falzone, negli anni hanno chiesto giustizia per il figlio e chiarezza sulla dinamica di quanto accadde quella sera. Aldo morì per un calcio alla testa ma sarebbe stato picchiato già prima nella rissa che venne scatenata per um cappello da cowboy. Adesso il tribunale chiede che si indaghi ancora. "Finalmente è stata accolta in pieno la nostra tesi", dicono gli avvocati.

