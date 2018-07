piano regolatore generale

Palermo, il mistero del Piano Regolatore. Arcuri assente in Consiglio, Cinque Stelle sul piede di guerra

Di nuovo scintille tra il Movimento e l'assessore alle Infrastrutture. ''Discussione rimandata da tempo e per sole ragioni politiche''

27/07/2018

La base di partenza è sempre la stessa: le sedute del Consiglio comunale di Palermo vengono "disertate", a più livelli, dal sindaco del capoluogo e dai suoi fedelissimi. Stavolta però, la differenza la fa il tema in discussione a Sala delle Lapidi: non uno dei tanti, ma il Piano Regolatore Generale della città di Palermo. Sul Piano comincia quasi ad aleggiare un mistero, e al Movimento Cinque Stelle la cosa non piace.

"L’assenza in Aula dell’assessore Arcuri durante la discussione in Consiglio del Piano Regolatore Generale della città è un fatto di gravità estrema", affermano i consiglieri comunali del M5S di Palermo, Ugo Forello, Giulia Argiroffi, Concetta Amella, Viviana Lo Monaco e Antonino Randazzo, commentando l'assenza di ieri dell'assessore alle Infrastrutture, Emilio Arcuri. Pentastellati sul piede di guerra nei confronti dell'assessore e del sindaco Leoluca Orlando: "Riteniamo il PRG uno degli argomenti più importanti che questo consiglio deve affrontare - sottolineano i consiglieri - più volte rimandato e praticamente boicottato da mesi dall'Amministrazione". L’assessore, fanno presente Forello e i suoi, era stato in aula all'inizio del mese di luglio "portando avanti una strategia di negazione dei problemi e di chiacchiere autoreferenziale - gli rimproverano - obsoleta quanto irritante perché profondamente irrispettosa dell’Aula e della città tutta, parlando per mezz’ora senza fornire alcuna informazione, senza rispondere sostanzialmente ad alcun quesito, senza regalare alcuno spiraglio di trasparenza all’iter di questo atto 'oscuro' e al piano stesso della nostra città".

Allora il contraddittorio venne negato per via dell'esiguo numero di rappresentanti della maggioranza in aula: appena quattro. Alla luce dei fatti recenti, i Cinque Stelle cominciano a sospettare l'esistenza di un disegno più grande: "Numero minimo, imbarazzante, ma evidentemente utile all’assessore - dicono - a evitare di affrontare la questione, che a questo punto ci spinge a pensare che l’assessore non voglia affrontare". Il gruppo consiliare riflette anche sul collegamento tra il reiterato rimando della discussione in aula e il tentativo di censura ai danni del Movimento, molto insistente sull'argomento; poi, fa presente che le tavole del PRG sono state consegnate a marzo scorso dall’ufficio responsabile del Piano ad Arcuri, come da lui richiesto. "L’assessore Arcuri ha le tavole e ha la responsabilità delle risposte negate, dei ritardi, delle richieste di spiegazione ignorate", è l'accusa mossa all'assessore.

Ma i rapporti tra il Movimento Cinque Stelle e l'assessore Arcuri sono tutt'altro che distesi ormai da mesi: a più riprese - e anche in questo caso - i pentastellati avevano chiesto a Orlando l’immediata deposizione di Arcuri, come per il caso relativo alle controverse concessioni da lui fornite, in qualità di vice sindaco, in occasione di alcuni concerti a Palermo nel 2016. "I palermitani pretendono di sapere che fine abbia fatto l’atto più delicato e importante della città - concludono i consiglieri rivolgendosi direttamente a Leoluca Orlando -, perché continuano a susseguirsi ritardi su ritardi, e perché intorno al PRG aleggia tutto questo mistero".

