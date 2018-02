Diga Rosamarina

Palermo, il sindaco Orlando contro lo svuotamento della diga Rosamarina

La scelta del Dipartimento Regionale dell’Acqua vista come inopportuna in un periodo di scarsità del prezioso liquido

Il caso “acqua” crea scintille tra il sindaco Orlando e la Regione. Pietra dello scandalo è questa volta la scelta comunicata stamattina dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti di avviare uno svuotamento parziale (circa 3 milioni di metri cubi) della diga Rosamarina; decisione che trova fortemente contrario il sindaco del Capoluogo siciliano: “Fermo restando che dopo anni di inattività è certamente ora che si avvii una seria manutenzione e pulizia di tutti gli invasi, non si capisce perché proprio ora, mentre le piogge non sono certamente finite, vi sia l'urgenza, con un provvedimento estemporaneo, di "ripristinare una sufficiente qualità", quando già da tempo l'AMAP si è attrezzata per il trattamento e la potabilizzazione dell'acqua di quell'invaso.

Ancora siamo costretti a ribadire che, volutamente o inconsciamente, gli Uffici della Regione rischiano di operare scelte che aumentano la crisi invece che facilitarne la soluzione. Un dubbio ancora più forte quanto tali scelte apparentemente tecniche rischiano di condizionare quelle politiche e quelle che vorrà e potrà fare il Commissario straordinario di prossima nomina.

Al Governo Regionale e a quello Nazionale chiediamo un urgentissimo intervento per evitare che la Regione sia ancora una volta protagonista di scelte che in futuro saranno additate come esempio di incapacità gestionale, se non peggio."

