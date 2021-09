Palermo, il vaccino arriva tra le bancarelle del mercato di Ballarò

vaccino anti-covid

Palermo, il vaccino arriva tra le bancarelle del mercato di Ballar˛

I medici si sono addentrati nel popolare mercato di Ballar˛, vaccinando i venditori dietro le bancarelle, tra applausi e ''abbanniate''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/09/2021 - 09:08:40 Letto 358 volte

Ieri mattina il commissario Covid di Palermo Renato Costa e i medici in servizio alla struttura commissariale si sono addentrati nel popolare mercato di Ballarò, vaccinando i venditori dietro le bancarelle, tra applausi e "abbanniate" (le tradizionali grida per attirare clienti ndr).

Una postazione fissa di medici, infermieri, educatori professionali e personale amministrativo era presente in via Giovanni Grasso, in pieno mercato, nei locali del ristorante "Cotto e bollito", messi a disposizione dal proprietario Rosario Scalia. "È una giornata straordinaria - dichiara il commissario Costa -. Con l'aiuto dei consiglieri della prima circoscrizione stiamo raggiungendo un gran numero di persone che ogni giorno vivono e lavorano nel mercato di Ballarò. Vogliono informazioni, consigli, cercano rassicurazioni dai da noi medici. La soddisfazione più grande per noi è vedere che ci ascoltano, si fidano, si convincono e alla fine si vaccinano. Siamo felici di come sta andando".

L'iniziativa rientra nel tour che la struttura commissariale sta facendo in giro per la provincia e nella città di Palermo per le vaccinazioni "di prossimità" con l'obiettivo di portare le dosi direttamente alla popolazione e nei quartieri. Ieri sono stati eseguiti 150 vaccini allo Zen; domani, a Brancaccio, sono già 120 i prenotati.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!