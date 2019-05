Elezioni Europee

''Palermo in Comune, la SINISTRA in Europa": presentazione della lista per le Europee 2019

Venerdì 3 Maggio alle ore 18.00, presentazione della lista per le Europee 2019 (Sicilia e Sardegna): ''Palermo in Comune, la SINISTRA in Europa".

Palermo in Comune, la SINISTRA in Europa: presentazione della lista per le Europee 2019 (Sicilia e Sardegna), domani, Venerdì 3 Maggio alle ore 18.00 presso il Magneti Cowork, via Emerico Amari 148 - Palermo. Un confronto che metterà a fuoco la prospettiva de "La sinistra", rivolta a costruire un’alternativa realmente di sinistra, antirazzista, femminista, ecologista in Europa.

"Ho scelto intanto proprio per quel nome, “sinistra” che altri evitano o imprigionano - dice Corradino Mineo, capolista de 'La Sinistra' - premettendo il termine “centro” in modo che si legga e si dica sempre centro-sinistra. In verità io penso che questa rimozione di tante lotte, e altrettante speranze, abbia avuto un peso non indifferente nell’aprire la strada alla cultura delle peggiori destre".

Parteciperanno: Corradino Mineo, Pino Apprendi, Giusto Catania, Valentina Chinnici, Mariangela Di Gangi, Daniela Dioguardi, Erasmo Palazzotto e le candidate ed i candidati siciliani della lista "LA SINISTRA": Vera Pegna, Matteo Iannitti, Anna Bonforte, Karim Hannachi, Giovanna Cosenza.

