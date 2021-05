hub vaccinale

Palermo, inaugurato hub vaccinale al centro commerciale La Torre

''Straordinaria novitą, coniuga necessitą di incrementare somministrazioni e bisogno di normalitą'', ha detto Il vice sindaco Fabio Giambrone.

"La possibilità di fare il vaccino anti covid presso un centro commerciale è una straordinaria novità: i vaccini sono l'unica speranza che abbiamo per combattere questa pandemia e cresce anche la voglia di vaccinarsi in città, il fatto di poterlo fare qui coniuga la necessità di incrementare le somministrazioni e il bisogno di normalità. Voglio esprimere la mia gratitudine e il mio apprezzamento all'Asp di Palermo, al commissario Costa e a tutte le istituzioni che in sintonia collaborano affinché tutto funzioni. E in particolare, a nome di tutta l'Amministrazione comunale, voglio ringraziare i medici, gli infermieri e tutti i volontari per lo splendido lavoro che stanno facendo nel capoluogo".

Lo ha dichiarato questa mattina il vice sindaco Fabio Giambrone, in occasione dell'inaugurazione del nuovo hub vaccinale realizzato da Asp e Protezione civile regionale all'interno del centro commerciale La Torre, nel quartiere di Borgo Nuovo.

