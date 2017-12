Open Fiber

Palermo, inaugurazione cablaggio in fibra ottica dell'istituto comprensivo ''Giovanni Falcone'' del quartiere Zen

Il sindaco Leoluca Orlando e il presidente di Open Fiber, Franco Bassanini, hanno inaugurato questa mattina il cablaggio in fibra ottica ultraveloce dell’istituto comprensivo ''Giovanni Falcone'' del quartiere Zen di Palermo.

Sono state illustrate le potenzialità offerte ai circa 750 alunni dell’istituto (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado) grazie all’infrastruttura Open Fiber che garantisce velocità di connessione a prova di futuro.

“Siamo un città in cammino – ha dichiarato davanti agli studenti dell’istituto “Falcone” il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando – non a caso riconosciuta Smart City dalla Ibm Foundation. Abbiamo programmato a lungo termine in questo settore dall’anello telematico alla banda ultralarga, anche e soprattutto con l’obiettivo di mettere insieme le connessioni virtuali e quelle umane. Oggi siamo allo Zen, perché lo Zen è Palermo e l’istituto “G. Falcone” è ancora una volta più avanti rispetto alle altre scuole palermitane. La prossima scuola sarà l'Istituto Pertini, a Brancaccio”.

L’istituto “G. Falcone” è composto da tre plessi ubicati nella stessa area. L’intervento di Open Fiber è consistito nella posa di fibra spenta per collegare tutti i plessi scolastici (posa dei cavi a cura di Ericsson), mentre l’attivazione del servizio è stata effettuata da Wind, in virtù dell’accordo in essere con Open Fiber.

All’istituto sono state inoltre donate 3 lavagne interattive multimediali (Lim) e 6 personal computer per le attività didattiche (possibilità di accesso a piattaforme informatiche dedicate e altro). Il cablaggio in fibra ottica ultraveloce ha reso pienamente operative le aule informatiche. Si tratta della prima scuola interamente cablata in fibra ottica e già connessa della città di Palermo.

L’incontro è stato anche l’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte del piano tracciato da Open Fiber per la città di Palermo. Nei giorni scorsi è stata superata la soglia delle 120mila unità immobiliari raggiunte dalla fibra ottica con tecnologia FTTH (Fiber-To-The-Home cioè direttamente dentro casa), facendo di Palermo una delle città maggiormente cablate d’Italia. Attualmente, le unità immobiliari raggiunte dalla fibra ottica ultraveloce rappresentano oltre il 50% del totale progettato da Open Fiber. Nel corso dell’iniziativa, gli alunni hanno infine testato la velocità di connessione partecipando in tempo reale a un sondaggio appositamente preparato dai loro docenti attraverso una particolare app.

