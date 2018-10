incendio mensa università

Palermo, incendio di rifiuti davanti la mensa universitaria: studenti in fuga

Incendio ieri sera davanti alla mensa universitaria di viale delle Scienze.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/10/2018 - 09:44:59 Letto 557 volte

Incendio ieri sera davanti alla mensa universitaria di viale delle Scienze. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco e della polizia, a prendere fuoco è stato un cumulo di rifiuti situato all'esterno della mensa. Le fiamme si sono alzate fino al secondo piano della struttura, che ospita il pensionato degli universitari. Molti studenti sono scesi in strada. Tanta paura, ma per fortuna nessun ferito.

Proprio in quel momento, intorno alle 22, i locali della mensa stavano per essere chiusi da alcuni lavoratori che si sono allontanati in tutta fretta lanciando l'allarme ai vigili del fuoco.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!