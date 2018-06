incendio

Palermo, incendio in un appartamento in via Cataldo Parisio: evacuato palazzo *VIDEO*

Paura questa mattina in via Cataldo Parisio, a Palermo, dove è divampato un incendio.

Paura questa mattina in via Cataldo Parisio, a Palermo, dove è divampato un incendio in un appartamento al quinto piano di un palazzo al civico 118.

Le fiamme si sono propagate in pochi minuti e hanno pesantemente danneggiato l’appartamento. Gli agenti delle volanti sono riusciti a mettere in salvo tutte le persone che si trovavano nell’appartamento e quanti abitano nei dieci piani dello stabile. Tantissima paura per i residenti che sono dovuti uscire di corsa da casa tra un’intensa nuvola di fumo che ha reso impossibile respirare nelle scale. In particolare al quarto piano si è arrivato molto fumo e una coppia di anziani è stata aiutata dai poliziotti ad uscire dal loro appartamento.

Sembra che a causare l’incendio possa essere stata una perdita di gas metano, perciò sono stati allertati anche i tecnici dell’Amg. Intanto sul posto anche due pattuglie di agenti della polizia municipale hanno deviato il traffico da via Mariano Accado, mentre i vigili del fuoco sono interventi e stanno spegnendo le fiamme che si sono diffuse in tutto l’appartamento.

