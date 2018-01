incendio

Palermo, incendio in un magazzino: un ferito

Un incendio è scoppiato nei pressi della Cattedrale.

Un incendio con una esplosione in via Gioiamia, è scoppiato nei pressi della Cattedrale, a Palermo. Per cause ancora da accertare in un magazzino, che però era stato adibito ad abitazione, è divampato il rogo.

Dentro l’immobile c’erano padre e figlio che sono stati salvati dai vigili del fuoco. Uno dei due è rimasto ferito e soccorso dai sanitari del 118. Dentro il magazzino c’era anche il cane che è morto. Sul posto è arrivata anche la Polizia.

