incendio

Palermo, incendio nella scuola Mantegna: il rogo è divampato in un magazzino

Un incendio è divampato del plesso scolastico Mantegna.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/06/2019 - 10:45:03 Letto 406 volte

Un incendio è divampato nel pomeriggio di ieri in una cantina adibita a magazzino di materiale scolastico in disuso all’interno del plesso scolastico Mantegna, in via Bologni, nel quartiere Altarello Boccadifalco.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che sono intervenuti con diverse squadre.

Le fiamme, fortunatamente, non si sono propagate anche negli altri locali della scuola. Sono in fase di accertamento le cause che hanno fatto divampare il rogo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!