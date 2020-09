incendi

Palermo, incendio su monte Grifone, distrutti ettari di vegetazione

La strategia è stata la stessa del rogo che ha distrutto la scorsa settimana appiccato sempre di sabato il bosco della Moharda ad Altofonte.

Forestali e vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la notte per spegnere un incendio divampato a Monte Grifone. La strategia è stata la stessa del rogo che ha distrutto la scorsa settimana appiccato sempre di sabato il bosco della Moharda ad Altofonte. Più o meno alla stessa ora quando i mezzi aerei non potevano più sorvolare la zona sono state appiccate le fiamme su Monte Grifone, nella zona sud-est di Palermo. L'incendio ha cominciato a svilupparsi poco dopo le 21.30 e ha preso vigore in poco tempo: era visibile da diverse zone della città. Il rogo ha divorato diversi ettari di vegetazione. Altri incendi sono divampati a Villafrati e Trabia.

