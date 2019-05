incidente stradale

Palermo, incidente in via Crispi: ferita una donna

A scontrarsi una Volkswagen e uno scooter.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/05/2019 - 13:27:45 Letto 395 volte

Incidente questa mattina in via Crispi a Palermo. A scontrarsi una Volkswagen e uno scooter all'altezza del molo Santa Lucia davanti il porto di Palermo. Nell'impatto è rimasta lievemente ferita una donna di 50 anni, in sella allo scooter, trasportata all'ospedale Buccheri La Ferla.

Dopo l'incidente, rallentamenti al traffico in tutta la zona, una pattuglia della polizia municipale è intervenuta per regolare la viabilità.

Gli agenti dell'infortunistica stradale hanno effettuato i rilievi per permettere di spostare i mezzi dal centro della carreggiata.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!