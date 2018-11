incidente mortale

Palermo, incidente mortale in via Libertà: pedone travolto da un autobus *VIDEO*

Tragedia in via Libertà a Palermo. Un pedone, G.V., 50 anni, è morto questo pomeriggio dopo essere stato investito da un autobus 101 dell'Amat.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/11/2018 - 18:33:32 Letto 713 volte

Tragedia in via Libertà a Palermo. Un pedone, G.V., 50 anni, è morto questo pomeriggio dopo essere stato investito da un autobus 101 dell'Amat. L'incidente è avvenuto all'altezza di via Mazzini. Sul posto i vigili del fuoco, che stanno cercando di liberare il cadavere, rimasto incastrato sotto il pesante mezzo, e gli uomini dell'infortunistica della polizia municipale.

L'uomo, secondo una prima ricostruzione, stava attraversando via Libertà quando è stata colpito in pieno dal grosso mezzo, venendo poi trascinato per parecchi metri. Inutili i soccorsi del 118: il pedone era praticamente morto al loro arrivo. La strada è stata subito chiusa e transennata dai vigili urbani, che stanno effettuando tutti i rilievi del caso.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!