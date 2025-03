rimozione ex presidio aziendale

Palermo, iniziano le operazioni di rimozione dell'ex presidio aziendale tra Piazza Giovanni Paolo II e via Trinacria

Questa struttura, riposizionata nell'ultimo scorcio del 2022, ha purtroppo subito un rapido degrado, trasformandosi in un vero e proprio ricettacolo di rifiuti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/02/2025 - 09:14:52 Letto 1249 volte

"Gentili cittadini e residenti, è con grande entusiasmo che comunico un'importante novità per la nostra comunità. Domani segnerà un significativo passo avanti: inizieranno le operazioni di rimozione dell'ex presidio aziendale situato nell'area tra Piazza Giovanni Paolo II e via Trinacria.

Questa struttura, riposizionata nell'ultimo scorcio del 2022, ha purtroppo subito un rapido degrado, trasformandosi in un vero e proprio ricettacolo di rifiuti. Tuttavia, grazie alle numerose segnalazioni e al vostro attivo coinvolgimento, siamo finalmente riusciti a dare ascolto alle vostre legittime preoccupazioni.

Desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutti voi per il vostro impegno e alla Consigliera Comunale Concetta Amella, il cui prezioso supporto è stato fondamentale per portare a termine questo intervento. Insieme, stiamo lavorando instancabilmente per rendere la nostra VI circoscrizione un luogo più pulito, sicuro e accogliente per tutti i cittadini.

Vi invitiamo a restare sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e, come sempre, a continuare a far sentire la vostra voce. La partecipazione attiva di ciascuno di voi è essenziale per costruire una comunità migliore".

Lo dichiara Giacomo Cuticchio Consigliere della VI Circoscrizione del Movimento 5stelle

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!