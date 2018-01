droga

Palermo, intensificati i controlli in via Brigata Aosta, arrestate 2 persone

PALERMO. I Carabinieri hanno intensificato i controlli nei pressi di via Brigata Aosta, nelle adiacenze del così detto ''palazzo di ferro''...

11/01/2018

PALERMO. I Carabinieri hanno intensificato i controlli nei pressi di via Brigata Aosta, nelle adiacenze del così detto “palazzo di ferro”. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno in particolare osservato i movimenti di due giovani palermitani: si tratta di Gebbia Massimiliano, 33enne e Settecase Alessio, 23 enne. Il via vai di persone nell’area, ha insospettito i Carabinieri che hanno deciso di procede al controllo. I due giovani sono stati trovati in possesso di alcune dosi di cocaina pronte per essere cedute ai “clienti”. Gli acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura, quali consumatori, mentre per Gebbia e Settecase, sono scattate le manette per spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo la convalida degli arresti, i due sono stati sottoposti alla misura cautelare dell’ obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

