Palermo: interdittive antimafia a difesa e salvaguardia dell'economia, della libera concorrenza e delle infiltrazioni

Le nove prefetture siciliane negli anni 2017 e 2018 hanno adottato 399 provvedimenti interdittivi antimafia, su 82.071 richieste di documentazione antimafia pervenute.

03/12/2018

Le nove prefetture siciliane negli anni 2017 e 2018 hanno adottato 399 provvedimenti interdittivi antimafia, su 82.071 richieste di documentazione antimafia pervenute. Il dato è stato diffuso in mattinata durante il seminario su “La prevenzione delle infiltrazioni mafiose nell’economia legale. Le interdittive del Prefetto e le sue fonti di conoscenza”, in corso in Prefettura a Palermo, alla presenza del presidente della terza sezione del Consiglio di Stato Franco Frattini, del procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho, il prefetto di Palermo Antonella De Miro.

Ecco i dati che riguardano le 9 prefetture dell’Isola: Agrigento, emesse 29 interdittive su 9.017 richieste; Caltanissetta emessi 25 provvedimenti interdittivi su 5.500 richieste pervenute; Catania 26 interdittive emesse su 13.756 richieste pervenute; Enna emessi 25 provvedimenti su 2.492 richieste; Messina 106 interdittive antimafia su 9.739 istanze. Per quanto riguarda la prefettura di Palermo sono arrivate 29.861 richieste ed emessi 157 provvedimenti, a Ragusa emessi 11 provvedimenti su 7.048 richieste, a Siracusa 13 provvedimenti emessi su 3.223 richieste; infine, a Trapani emessi 72 provvedimenti su 8.568 richieste.

“I provvedimenti interdittivi antimafia adottati dai prefetti – ha detto il prefetto De Miro – costituiscono una insostituibile difesa e salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica amministrazione ed inoltre bloccano i possibili tentativi di infiltrazione mafiosa nei pubblici appalti, nelle autorizzazioni, concessioni di beni demaniali, nei commerci, nell’acquisizione di finanziamenti pubblici”. De Miro ha sottolineato che “un imprenditore, pur dotato di mezzi economici e di una adeguata organizzazione, che non merita la fiducia delle istituzioni perché non ‘affidabile’ non può essere titolare di rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni o degli altri titoli abilitativi, individuati dalle leggi”. “Determinante, prezioso organo di supporto del prefetto – ha continuato – è il gruppo interforze costituito per disposizione dello stesso prefetto, che vede lavorare insieme un dirigente prefettizio, che coordina, un dirigente della Polizia, ufficiali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e un rappresentante della Dia. Un gruppo di lavoro chiamato ad approfondire le situazioni che appaiono presentare maggiori elementi di criticità. Un lavoro di squadra che garantisce la circolarità delle informazioni, valorizzandone il contenuto e la ricerca di ulteriori spunti informativi”.

“Le Prefetture si confermano istituzioni a baluardo della legalità e a difesa dell’economia legale dagli assalti speculativi della mafia intercettando con carattere di tempestività i sempre più raffinati tentativi di celare le attività economiche”. Lo ha detto il prefetto di Palermo Antonella De Miro. “Se le comunicazioni attestano l’assenza di gravi condanne ostative – ha aggiunto il prefetto De Miro – le ‘informazioni’ consentono di operare un’analisi approfondita di possibili compromissioni allargando il monitoraggio anche nell’ambito familiare, amicale e delle cointeressenze economiche di un imprenditore”.

Dal seminario è emerso anche che “i provvedimenti interdittivi offrono un interessante contributo di conoscenza e di analisi per valutare quali sono oggi gli interessi della mafia verso i settori economici di investimento, permettendo di cogliere anche le nuove dinamiche per celare e per speculare in nuovi ambiti economici, rispetto ai tradizionali settori di influenza di Cosa nostra o anche di altre mafie”, secondo la documentazione fornita dalla Prefettura. “Nell’attività di prevenzione amministrativa la Prefettura di Palermo – si legge nel documento – ha adottato 26 provvedimenti ostativi a carico di ditte nelle cui compagini figurano soggetti coinvolti nelle misure di prevenzione patrimoniali a carico di stretti congiunti, quali ‘terzi intestatari intervenienti’, cioè dipendenti delle stesse società. Tra queste, 12 hanno riguardato altrettante società con lo stesso oggetto di attività di quelle confiscate: si tratta di una raffinata strategia di reinserimento nel mercato da parte di chi ne è stato estromesso da una misura patrimoniale per l’accertato collegamento con la criminalità organizzata mafiosa. Non è, infatti, da escludere che l’esercizio di analoga attività rispetto a quella sequestrata o confiscata da parte del congiunto ‘terzo interveniente’, con la creazione di nuove società, intestate ad ‘intervenienti’ o ad ‘ex dipendenti’, che di fatto operano in regime di concorrenza con le società sottoposte a vincolo del sequestro, si può ritenere costituisca un tentativo di elusione degli effetti del provvedimento giudiziario, ed in molti casi può essere stato condizionante il fallimento delle società in amministrazione giudiziaria ovvero una considerevole diminuzione del loro volume d’affari. Si tratta di interdittive portate a conoscenza anche del giudice della prevenzione e in alcuni casi è intervenuto anche un provvedimento giudiziario di sequestro di beni”.

