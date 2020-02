furti di energia elettrica

Palermo, intero condominio allacciato abusivamente alla rete elettrica

Continuano i controlli dei carabinieri a Palermo per contrastare la diffusa presenza di allacci abusivi degli impianti elettrici alla rete cittadina: 2 arresti e 28 denunce.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/02/2020 - 11:24:42 Letto 394 volte

Continuano i controlli dei carabinieri a Palermo supportati da squadre di verificatori della società e-distribuzione per contrastare la diffusa presenza di allacci abusivi degli impianti elettrici alla rete cittadina.

Le ultime verifiche sono state effettuate dai militari della compagnia di San Lorenzo, in uno stabile in via R. da Lentini, sequestrato alla criminalità organizzata.

Le 31 abitazioni, di cui è composto l’immobile, sono risultate tutte occupate abusivamente e quasi tutte collegate illecitamente alla rete elettrica.

Ben 28 sono i condomini denunciati per furto di energia elettrica e 2 gli arrestati.

Si tratta di V.g. e B.s., rispettivamente 44enne e 24enne, entrambi palermitani, sottoposti agli arresti domiciliari: il primo per reati contro il patrimonio, il secondo per reati in materia di sostanze stupefacenti.

L’autorità giudiziaria ha convalidato gli arresti, e disposto per il 24enne la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre il 44enne ha patteggiato la pena di mesi quattro.

Fonte: Carabinieri

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!