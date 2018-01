incidente stradale

Palermo, investito pedone in via De Gasperi. Gravi le sue condizioni

04/01/2018

PALERMO. Un pedone ieri sera è stato investito in via Alcide De Gasperi. La vittima, in gravi condizioni, è stata trasportata d’urgenza a Villa Sofia.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale per accertare le responsabilità.

