Palermo, Italtel realizza per RAP una piattaforma di monitoraggio incendi basata sull'IA

''Fire Monitoring'' rileva in modo tempestivo focolai di incendio tramite l'uso di Intelligenza artificiale per la comparazione di immagini ottenute da telecamere (video e termiche) del partner HikVision che scansionano in modo automatico il territorio e riconoscono la presenza di fiamme, fumi e di aree in cui la temperatura rilevata è superiore a valori predefiniti.

È attivo nella discarica del polo impiantistico Bellolampo di Palermo il sistema di prevenzione incendi “Fire Monitoring” messo a punto da Italtel in collaborazione con RAP (Risorse Ambiente Palermo), la società municipalizzata del Comune di Palermo per l’igiene ambientale.

Negli ultimi anni si è assistito ad un incremento degli incendi all'aria aperta in discariche e centri di riciclaggio con conseguenze rilevanti per la salute umana, l'ambiente e i beni. Una causa sempre più frequente degli incendi è l'azione dolosa, che richiede controlli di sicurezza più rigorosi nelle strutture e intorno a esse. L’aumento della percentuale dei rifiuti ad alto rischio di autocombustione, come batterie e rifiuti elettronici, aggrava il fenomeno.

Attivo H24, “Fire Monitoring” rileva in modo tempestivo focolai di incendio tramite l’uso di Intelligenza artificiale per la comparazione di immagini ottenute da telecamere (video e termiche) del partner HikVision che scansionano in modo automatico il territorio e riconoscono la presenza di fiamme, fumi e di aree in cui la temperatura rilevata è superiore a valori predefiniti.

Sei telecamere termometriche a doppio spettro scansionano il territorio e sono posizionate su torri-faro connesse attraverso tecnologia mobile 4/5G, due sono mobili, su automezzi. La supervisione del sistema è affidata a una piattaforma centralizzata IoT progettata da Italtel (denominata IoXpert) in grado di inviare notifiche immediate in caso di rilevamento di focolai, per un intervento tempestivo. I dati raccolti vengono inviati alla piattaforma dove sono analizzati e gestiti dagli operatori delle sale operative, che possono anche orientare ogni termocamera ed effettuare zoom per la verifica e la eventuale validazione manuale di allarmi automatici.

“Con l’implementazione del sistema ‘Fire Monitoring’, Italtel e RAP hanno fatto un passo significativo nella messa in sicurezza di infrastrutture pubbliche, commenta Loredana Tomasino, Responsabile della sede di Palermo e del Competence Center IoT di Italtel. Questa soluzione usa le nostre competenze nell’IoT e nella computer vision per rispondere a un tema critico come la prevenzione e gestione degli incendi nelle discariche, ed è un esempio eccellente di come l’innovazione tecnologica possa essere applicata con successo per ridurre i rischi e proteggere la salute pubblica”.

Per il presidente della Rap, Giuseppe Todaro, “questo nuovo sistema di monitoraggio rappresenta una svolta nel contrasto agli incendi. Il rischio zero - aggiunge Todaro - purtroppo non esiste. A maggior ragione quando si opera in un territorio complesso e a tratti ostile, dove ci si confronta quotidianamente anche con la minaccia continua di fenomeni dolosi. Ma grazie alla piattaforma Fire Monitoring sarà sicuramente più facile monitorare l’intera area di Bellolampo, intercettare i roghi, abbattere i tempi di intervento immortalando e segnalando qualsiasi focolaio sospetto. Sono sicuro - continua Todaro - che la presenza di un così fitto sistema di telecamere e di controllo fungerà anche da deterrente contro i malintenzionati e nei confronti di chi, fino a non molto tempo fa, ha pensato di potere agire indisturbato”.

