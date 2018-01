rap

Palermo, itinerario Unesco: Rap dedica una squadra per la rimozione degli ingombranti abbandonati

PALERMO. Da oggi in azione una ulteriore squadra della Rap per il monitoraggio e il prelievo degli ingombranti ricadenti nelle vie dove insistono i monumenti del percorso Unesco...

PALERMO. Da oggi in azione una ulteriore squadra della Rap per il monitoraggio e il prelievo degli ingombranti ricadenti nelle vie dove insistono i monumenti del percorso Unesco. A darne notizia il presidente della Rap Sergio Vizzini che afferma: “Continua il lavoro della Rap per il ritiro degli ingombranti per strada e la rimozione delle discariche abusive. La circostanza in aggiunta alle 8 squadre già in campo giornalmente per questo servizio all’interno del perimetro cittadino che si occupano del servizio di ritiro a domicilio e della rimozione dei rifiuti su strada. Il servizio di che trattasi sarà garantito almeno una volta a settimana intervenendo se necessario anche su specifiche segnalazioni”.

Le vie interessate al monitoraggio al fine di tutelare il decoro urbano: corso Vittorio Emanuele, via Maqueda, corso Tukory, corso Re Ruggero, piazza Indipendenza, via del Bastione, piazza Vittoria, via M. Bonello, via Papireto, corso A. Amedeo, corso Pisani, via Colonna Rotta, via Dossuna, piazza Ingastone, via S. Pellico, via Zisa, via M. Piazza, piazza P.pe di Camporeale, via Guglielmo il Buono, via Whitaker, via degli Emiri, via dei Normanni, via Lascaris, corso Calatafimi nonché i monumenti ricadenti nel percorso Unesco come Palazzo Reale, Cappella Palatina, Chiesa di San Giovanni degli Eremiti, Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio (detta Chiesa della Martorana e Concattedrale dell’Eparchia di Piana degli Albanesi, Chiesa di San Cataldo, Cattedrale di Palermo, Palazzo della Zisa, ponte dell’Ammiraglio.

Inoltre l’azienda ha messo a disposizione della cittadinanza in tutte le circoscrizioni delle postazioni mobili denominata “piazza Pulita” dove i cittadini possono portare gratuitamente i rifiuti ingombranti, rifiuti elettronici e altre tipologie varie è visionabile sul sito aziendale www.rapspa.it. Il servizio è attivo ogni giorno dalle ore 7.30 alle ore 11.30 e coinvolge tutte le otto circoscrizioni: lunedì in via dell’Olimpo (settima circ.); martedì al Foro Umberto I (prima circ.), mercoledì in piazza San Marino (sesta circ.), giovedì in piazza Santa Cristina (quinta circ.), Venerdì via G. Li Bassi (quarta circ.), Sabato in via dell’Airone (terza circ.) e via San Corleone (seconda circ.). Il giovedì pomeriggio, dalle ore 13.00 alle ore 16.30, è sempre attiva, invece, la postazione di via Salvatore Corleone, nei pressi del ponte di via Emiro Giafar. Sempre attiva anche, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle 11.30, la postazione di piazzale John Lennon (ottava circ.) per servire tra l’altro l’area interessata dal progetto porta a porta “Palermo Differenzia”.

