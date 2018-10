Palermo, La cimice asiatica torna a far paura: a rischio le nostre coltivazioni

Presso i locali di Casa Natura – ex scuderie Reali in Viale Diana nel Parco della Favorita si è svolta nei giorni scorsi una riunione presieduta dall'Assessore al Verde del Comune di Palermo Ing. Sergio Marino e dal Capo Area Servizi alla città Dott. Domenico Musacchia, per l’adozione di misure di contenimento della diffusione della cimice asiatica.

Erano presenti all'incontro i dirigenti dell’ Osservatorio per le malattie delle piante, del Dipartimento di scienze Agrarie, alimentari e Forestali dell’università di Palermo, ASP, IZS, Servizio Fitosanitario Regionale, RAP spa, Ordine degli agronomi e dei Dottori forestali, Orto Botanico.

La finalità dell’incontro nasce dalla segnalazione della presenza di un consistente numero di adulti dell’insetto alieno Cimice Asiatica, Halyomorpha halys, nei pressi di abitazioni nel centro storico e della necessità di coinvolgere tutti gli Enti presenti all'incontro al fine di adottare delle misure condivise per il contenimento della popolazione di questo terribile fitofago.

“Al pari delle altre regioni di Italia colpite dall'infestazione della cimice asiatica, la situazione in Sicilia potrebbe rivelarsi difficilmente contrastabile soprattutto in quanto la nostra regione presenta delle condizioni climatiche ideali per lo sviluppo dell’insetto – dichiara il Prof. Stefano Colazza Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari e Forestali dell’Università di Palermo – a Palermo, allo stato attuale, il quadro sembra circoscritto poiché sono state riscontrate soltanto due popolazioni consistenti e precisamente in via Alloro e in un area accanto la Biblioteca Comunale (Zona Piazza Casa Professa).

Ritengo pertanto, trattandosi di aree che sorgono nelle vicinanze del mercato di Ballarò, ed avendo riscontrato esclusivamente la presenza di individui allo stadio di adulto (non sono state riscontrate forme giovanili) di poter affermare che si tratti di popolazioni che non hanno ancora svolto una generazione completa e presumibilmente originate da individui giunti attraverso imballaggi e al momento non è possibile definire se trattasi di trasferimenti intranazionali o extranazionali. "