Palermo: la commissione bilancio dà parere favorevole al bilancio di previsione 2018

bilancio di previsione

Palermo: la commissione bilancio dą parere favorevole al bilancio di previsione 2018

La commissione bilancio del Comune di Palermo a maggioranza ha dato parere favorevole al bilancio di previsione 2018.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/11/2018 - 13:53:29 Letto 397 volte

La commissione bilancio del Comune di Palermo a maggioranza ha dato parere favorevole al bilancio di previsione 2018. Con questo passaggio si è aperta la stagione dell’approvazione dei bilanci. Infatti, nei prossimi giorni la Giunta comunale discuterà il bilancio consolidato 2017, che è il documento finanziario armonizzato con i documenti finanziari della aziende partecipate.

Il bilancio di previsione, che ha avuto parere favorevole dalla Commissione bilancio e dai revisori, approderà in Aula per la discussione ed il via libera da parte del Consiglio comunale entro fine novembre, è l’impegno preso dai capigruppo. In questi giorni gli uffici potranno comunicare al Ministero della Finanze i dati, in modo da poter ricevere da parte dello Stato i trasferimenti dovuti.

“I ritardi accumulati sono dovuti dall’approvazione del consolidato 2016, fatta tra agosto e settembre, e il bilancio consuntivo 2017 approvato alcuni giorni fa – spiega Tony Sala, capogruppo di Palermo 2022 a Sala delle Lapidi -. In questo periodo l’Amministrazione ha messo ordine ai conti che riguardano le aziende partecipate, superando i disallineamenti accumulati nel tempo. Per questo motivo, dovendo procedere a una fase di accantonamenti, il bilancio di previsione 2018 sconta i ritardi. Ma tutto questo – aggiunge Sala – ci consente di formulare il bilancio di previsione 2019-2021 per allineare le scadenze e ci consente di operare una vera programmazione mettendo in sicurezza le società, grazie al taglio dei disallineamenti e allo stanziamento di 42 milioni di euro in tre anni, e di tutelare settori come la cultura e il sociale che soffrono dei continui tagli”.

“I revisori – prosegue Tony Sala – hanno certificato, col parere favorevole, che i conti sono in ordine e con una corretta previsione delle spese e delle entrate, così come ha fatto il ragioniere generale che ha sancito la regolarità contabile dell’atto. Il lavoro del Consiglio non è concluso e la commissione dovrà valutare possibili emendamenti migliorativi. Bisogna approvare il tutto in tempi rapidi per evitare il blocco dei trasferimenti nazionali”, conclude Sala.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!