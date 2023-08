tariffe Suap

Palermo, la Giunta comunale ha approvato la delibera per la ''Revisione delle tariffe Suap''

''Siamo riusciti a fare una revisione al ribasso sugli oneri previsti per alcuni procedimenti, per un importo complessivo di circa 81mila euro'', ha dichiarato l'assessore Forzinetti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/08/2023 - 10:42:28 Letto 765 volte

La Giunta comunale, su proposta dell'assessore alle Attivitá Produttive, Giuliano Forzinetti, ha approvato la delibera 235 del 31 Luglio 2023, avente ad oggetto: "Revisione del tariffario relativo ai diritti di istruttoria e ai diritti di segreteria sui procedimenti amministrativi di competenza dell’Area Sviluppo Economico - Sportello Unico per le attività Produttive di cui alla Deliberazione di Giunta municipale n. 104 14/04/2023".

"A pochi mesi dall'approvazione del nuovo tariffario dei diritti di istruttoria e segreteria dei procedimenti dell'area sviluppo economico - dichiara l'assessore Forzinetti - siamo riusciti a fare una revisione al ribasso sugli oneri previsti per alcuni procedimenti, per un importo complessivo di circa 81.000€. Abbiamo azzerato gli oneri di istruttoria e i diritti di segreteria per le cessazioni e le variazioni, mentre per le pratiche antincendio, abbiamo eliminato i diritti di istruttoria. Ricordo che abbiamo ereditato una delibera folle, che prevedeva aumenti dei diritti di segreteria e istruttoria fino a 800€, fortunatamente già in sede di approvazione avevamo ridotto di oltre il 70% gli aumenti previsti. Ricordo, inoltre, che parallelamente siamo riusciti ad attuare il nuovo sistema Impresainungiorno, il primo in Italia con interoperabilitá 4.0, che agevola l'imprenditore e i professionisti semplificando la presentazione delle pratiche.

Speriamo nella prossima rimodulazione del piano di riequilibrio di avere dati finanziari e di bilancio confortanti, in modo da poter intervenire in maniera ancora più incisiva sugli oneri istruttori, al fine di andare incontro a migliaia di imprenditori e commercianti. Ringrazio gli uffici della Ragioneria e dello Sviluppo economico per il supporto. L'esitazione della delibera entro il 31 Luglio, termine ultimo per l'approvazione, consentirà di rendere immediatamente operative le riduzioni previste".

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!