incidenti

Palermo, la pioggia causa due incidenti stradali, tre feriti

Due incidenti di meno di dodici ore e un bilancio di tre feriti a Palermo, complici l'asfalto bagnato e distrazione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/09/2018 - 11:17:43 Letto 402 volte

Due incidenti di meno di dodici ore e un bilancio di tre feriti a Palermo, complici l’asfalto bagnato e distrazione. Il primo si è verificato tra via Sammartino e via La Farina ieri intorno alle 17,45. Il conducente di una Fiat Seicento ha travolto un pedone di 64 anni.

L’uomo è rimasto ferito. Sul posto è arrivata un ambulanza del 118 che trasporto il ferito all’ospedale Villa Sofia, ma fortunatamente ha riportato solo ferite lievi ed escoriazioni.

In tarda serata, intorno alle 23.45, all’incrocio tra via Perez e via Mortillaro una Fiat Punto si è scontrata con un ciclomotore Piaggio Zip. A rimanere feriti due giovani di 17 e 18 anni che si trovavano a bordo. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Civico. Il più giovane ha riportato una brutta frattura alla gamba, ma non è in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione dell’infortunistica stradale il conducente della Fiat Punto non avrebbe rispettato la precedenza per i veicoli provenienti da destra all’incrocio. In entrambi i luoghi degli incidenti gli agenti della sezione infortunistica stradale della polizia municipale hanno effettuato i rilievi per cercare di capire l’esatta dinamica dei sinistri.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!