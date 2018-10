autovelox

Palermo, La Polizia Municipale smentisce: ''Nessun autovelox all'altezza del ponte di via Giafar''

Nessun nuovo impianto Autovelox fisso è stato installato in questi giorni lungo la circonvallazione cittadina, tantomeno all'altezza del ponte di via Giafar.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/10/2018 - 17:58:03 Letto 417 volte

In riferimento alle notizie diffuse ieri ed oggi da alcuni organi di stampa, La Polizia Municipale chiarisce che nessun nuovo impianto Autovelox fisso è stato installato in questi giorni lungo la circonvallazione cittadina, tantomeno all'altezza del ponte di via Giafar.

Gli impianti già installati da tempo lungo l'asse stradale sono 8, ubicati come segue:

in direzione di Catania all'altezza degli svincoli di via E. Basile e Bonagia, nonché all'altezza di via Nave e del civico 3666 (subito dopo il sottopasso di via Lazio);

Di questi 8 impianti, quelli dello svincolo di Bonagia installati a fine giugno, entreranno in funzione nel corso di questa settimana dopo l'allaccio alla rete elettrica e i collaudi.

L'asse stradale della circonvallazione è quello che negli anni registra il maggior numero di incidenti, alcuni dei quali mortali e, come accertato dagli stessi agenti dell'infortunistica stradale, l'eccessiva velocità è quasi sempre la causa.

"Negli anni - ricorda il comandante Gabriele Marchese - il numero degli incidenti è drasticamente diminuito ma anche un solo incidente con esito fatale è un dramma da evitare. Il piano complessivo degli impianti autovelox fissi in città è stato redatto già da anni sulla base proprio della necessità di prevenire incidenti e, via via che vengono rilasciate le relative autorizzazioni da parte delle autorità competenti, si sta procedendo alle installazioni."

Fonte: Polizia Municipale

