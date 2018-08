sanità in ferie

Palermo, la sanità va in ferie: negli ospedali del capoluogo è il caos

Carenza di anestesisti al Policlinico, farmacia chiusa all'ospedale dei Bambini: la situazione paradossale di una Palermo che a causa delle vacanze non può far fronte alle emergenze sanitarie

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/08/2018 - 10:18:44 Letto 347 volte

Negli ospedali di Palermo è il caos: al Policlinico non ci sono gli anestesisti, operazioni - anche di una certa entità - rinviate; all’ospedale dei Bambini la farmacia ospedaliera ha addirittura chiuso, ovvero: nessuna agevolazione e farmaci acquistati a proprie spese. A Palermo va in ferie anche la sanità, ma non le emergenze e la salute dei pazienti.

La carenza di anestesisti al Policlinico - ne mancano 33 su 80 - sta costringendo l'ospedale a rimediare con prestazioni extra da 60 euro all’ora. Il direttore sanitario, Marcello Montalbano, spiega che il problema dovrebbe avere un'entità minore di quanto paventato: "Mercoledì i pazienti saranno ricontattati per riprogrammare l’intervento", dice. Ma c'è un "ma", e potrebbe non essere un dettaglio da poco: "Dobbiamo aspettare di firmare un accordo sindacale - avvisa Montalbano -. Dal 9 agosto ci sarà un anestesista al giorno deputato solo agli interventi programmati, in particolare a quelli oncologici e ai casi più gravi". Alcuni, increduli pazienti si sono però già visti posticipare la data dell'intervento, e non si tratta di banali operazioni di routine.

Situazione paradossale anche per i pazienti più piccoli, all’ospedale dei Bambini “Di Cristina”, dove le mamme denunciano le difficoltà a reperire garze e farmaci. Anche di primissima necessità come quelli per prevenire le allergie. L'impatto non è solo organizzativo, con i reparti quasi privi di medici e le mamme in pensiero per il monitoraggio dei propri figli, ma anche economico: per certe famiglie, la chiusura della farmacia è una vera beffa, oltre al danno delle condizioni di salute dei bambini.

A completare il quadro allarmante che le ferie della sanità hanno delineato, il fatto che le uniche strutture private che accettano i pazienti dai pronto soccorso - ma potrebbe anche essere solo questione di tempo - siano rimaste le cliniche Candela e Torina. Ormai da luglio, le cliniche Cosentino, Villa Serena, Triolo Zancla, Noto e Orestano non accettano più pazienti.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!