Palermo, ladro d'auto fugge ma viene arrestato: è minorenne

Ha cercato di scappare a piedi abbandonando l'auto rubata, ma è stato rintracciato e arrestato in via Camico

Pubblicata il: 06/07/2018

Colto dalla polizia in flagranza del reato di furto aggravato di autovettura, ha tentato la fuga a piedi senza successo: è finita così l'avventura notturna di un ladro palermitano di 17 anni.

La notte scorsa, nel corso del consueto servizio di controllo del territorio, transitando per via Villagrazia i poliziotti hanno incrociato un’auto che procedeva nel senso opposto a fari spenti e a velocità sostenuta; invertito immediatamente il senso di marcia hanno iniziato a seguirla per sottoporla ad un controllo. A quel punto il conducente ha fermato l'auto, e dopo essersi accostato al ciglio della strada ha aperto la portiera e si è dato a una precipitosa fuga. Ma il tentativo ha avuto vita breve: un’altra volante della polizia di Stato nel frattempo aveva raccolto la descrizione del giovane diramata dalla centrale, e lo ha rintracciato e arrestato poco dopo nella vicina via Camico.

L’auto abbandonata dal giovane malvivente è risultata oggetto di furto, e si presentava con il vetro dello sportello anteriore infranto e il blocco accensione manomesso; sul sedile posteriori sono stati rinvenuti e sequestrati alcuni oggetti da scasso: una chiave a pappagallo ed una pizza tronchese.

Il giovane è stato condotto al Centro di Prima Accoglienza per Minori “Francesca Morvillo” (Malaspina).

