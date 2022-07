Giunta comunale di Palermo

Palermo, Lagalla presenta la nuova giunta comunale

Nominata la giunta comunale di Palermo. I neoassessori hanno giurato nell'aula consiliare di Palazzo delle Aquile.

Il Sindaco Roberto Lagalla ha presentato oggi pomeriggio nell’aula consiliare di Palazzo delle Aquile la giunta per il mandato amministrativo 2022 – 2027. I neoassessori hanno giurato alla presenza del Segretario Generale Dott. Antonio Ledonne.

Il sindaco ha annunciato che si svolgerà sabato 23 luglio la prima seduta nel corso della quale verranno assegnate le deleghe.

“Questa Giunta risponde ai requisiti di esperienza e competenza. Per sabato mattina è convocata la prima seduta di giunta e in quel momento verranno attribuite le deleghe a tutti gli assessori. Proprio la limatura delle stesse proseguirà nelle prossime ore, in modo da omogeneizzarle ed evitando il frazionamento avvenuto in passato. C’è la necessità, infatti, di rendere coerenti le deleghe assessoriali ai processi unitari di lavoro e all’articolazione degli uffici, dove in questo primo mese di lavoro ho registrato sovrapposizioni e ingerenze. Ringrazio gli assessori per aver aderito ad un progetto che intendo, insieme a loro, onorare perché tale è l’impegno che dobbiamo ai cittadini palermitani”. Lo ha detto il sindaco Roberto Lagalla nel corso della presentazione della Giunta comunale.

Il sindaco Lagalla ha poi specificato le deleghe che egli stesso intende assumere: “Mi occuperò della Programmazione strategica, del coordinamento del Piano di riequilibrio con lo Stato in stretta sinergia con la vicesindaco Carolina Varchi e con il consulente Salvatore Cincimino, docente dell’Università degli Studi di Palermo di Scienze economiche. Inoltre, terrò la delega alla Polizia municipale e alla Statistica”.

Di seguito gli assessori nella foto:

In piedi da sinistra: Salvatore Orlando, Maurizio Carta, Giuliano Forzinetti, Dario Falzone, Andrea Mineo, Giampiero Cannella, Aristide Tamajo.

Sedute da sinistra: Antonella Tirrito, Carolina Varchi, Sabrina Figuccia, Rosalia Pennino.

