arresti

Palermo, lancia sasso contro auto della polizia municipale: arrestato

Un uomo ha lanciato una pietra contro un veicolo della polizia municipale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/06/2018 - 17:52:49 Letto 422 volte

Un romeno di 42 anni ha lanciato una pietra contro un veicolo della polizia municipale in via Volturno, vicino al tribunale di Palermo.

Nessun agente è rimasto ferito, il finestrino del mezzo è andato in frantumi. Non sono chiari i motivi del gesto. L’uomo è stato comunque fermato, arrestato e portato in caserma. Dopo l’identificazione verrà denunciato.

Secondo i primi accertamenti l’autore dell’aggressione sarebbe un senzatetto ospite della missione di Biagio Conte.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!