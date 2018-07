lavori in corso

Palermo, lavori sul cavalcavia di corso Calatafimi. Dureranno due mesi

Dopo la riapertura del Ponte Corleone, nuova opera del Comune di Palermo con interventi anche di notte

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/07/2018 - 11:45:24 Letto 377 volte

Per un ponte che riapre, un cavalcavia che subisce nuovi interventi. Dopo la riapertura del Ponte Corleone, altri lavori in corso in viale Regione Siciliana, stavolta all’altezza di corso Calatafimi. Il cantiere fa parte della serie di interventi di manutenzione sui cavalcavia di viale Regione Siciliana, opera del Comune di Palermo.

Risanare la paratia laterale in cemento armato in direzione di Trapani, risistemare alcune parti dell’impalcato, riqualificare parti danneggiate: questi gli obiettivi dei lavori, organizzati in vari step e in alcuni casi effettuati di notte, per limitare rallentamenti e disagi agli automobilisti. In occasione della prima fase, per circa due mesi sarà impegnata un’area leggermente superiore alla corsia di emergenza nella quale opererà il cantiere.

