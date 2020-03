rapina

Palermo, le scippano la borsa e vengono inseguiti da due donne: arrestati

Rocambolesca rapina: i Carabinieri arrestano due uomini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/03/2020 - 14:15:12 Letto 469 volte

I Carabinieri della stazione Piazza Marina, durante un servizio di controllo del territorio nel quartiere Kalsa, hanno tratto in arresto in flagranza di reato con l’accusa di rapina B. b. 24enne, originario della Nuova Guinea e B. h. 36enne, algerino, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

L’episodio risale a mercoledì sera quando due donne nigeriane, mentre percorrevano via Teatro Santa Lucia, sono state avvicinate dai due malfattori, i quali, con un gesto fulmineo, le spintonavano facendole cadere a terra e si impossessavano di una borsa di proprietà di una delle vittime.

Quest’ultime inseguivano i malviventi, i quali erano fuggiti a piedi per le vie limitrofe, fino a raggiungere la via Castrofilippo, dove uno dei due inciampava rovinando al suolo, dopo aver urtato un’autovettura parcheggiata.

Approfittando di tale situazione, le donne recuperavano la borsa e si rifugiavano, velocemente, in un vicino locale per sottrarsi alla reazione dei rapinatori.

I militari dell’Arma, su indicazione della centrale operativa, allertata da un passante, intervenivano tempestivamente in via Castrofilippo, ove riuscivano a fermare prontamente i due.

Gli arrestati sono stati associati alla casa circondariale Lorusso-Pagliarelli a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

Fonte: Carabinieri

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!