addaura

Palermo, le tre grotte dell'Addaura torneranno visitabili

Ai nastri di partenza i lavori di messa in sicurezza della montagna, previsti dal Patto per il Sud. Inaccessibili da tre anni, i graffiti delle grotte saranno nuovamente a disposizione dei visitatori

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/07/2018 - 14:06:58 Letto 406 volte

Torneranno visitabili in sicurezza le tre grotte dell'Addaura sul fianco nord-orientale di Montepellegrino, che ospitano importanti graffiti rupestri di era preistorica. Ai nastri di partenza i lavori di messa in sicurezza dei costoni della montagna nella periferia nord di Palermo, la cui progettazione andrà al bando nelle prossime settimane.

La base d'asta sarà di circa 2,8 milioni di euro, mentre gli effettivi lavori di consolidamento, a carico dei fondi del Patto per lo Sviluppo di Palermo, costeranno circa 30 milioni. L’intervento, previsto dal Patto per il Sud di Palermo e delegato dal governo italiano al Commissario Unico Regionale contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, permetterà di eliminare le condizioni di rischio per le aree urbane di Vergine Maria e Addaura; e anche, appunto, di restituire la fruibilità delle tre grotte chiuse ormai da anni.

Sempre nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio e messa in sicurezza dei constoni rocciosi della città, nei prossimi giorni saranno pubblicati anche i bandi relativi alla progettazione di vari interventi: mitigazione del rischio da crollo delle pareti rocciose sovrastanti l’abitato di Boccadifalco; protezione dell’area della colonia estiva comunale e del viale Diana dalla caduta massi delle sovrastanti pareti rocciose; completamento di messa in sicurezza del costone roccioso di Monte Gallo sovrastante l’area urbana di Mondello. "Complessivamente - affermano il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore alle Infrastrutture Emilio Arcuri - si tratta di circa 38 milioni di interventi finanziati col Patto per Palermo, che si sommano ad oltre 230 milioni di altri interventi strutturali ed infrastrutturali già realizzati. Un quadro di progetti ed opere che contribuiscono e ancor di più contribuiranno a migliorare la qualità della vita a Palermo, la sicurezza dei cittadini, l'offerta di servizi".

Foto Di Bjs - Opera propria, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=675290

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!