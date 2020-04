solidarietà

Palermo, l'esercito consegna viveri per i più bisognosi *VIDEO*

A Palermo il Reggimento Logistico della Brigata ''Aosta'' trasporta e consegna derrate alimentari in collaborazione con il Banco Alimentare ''Sicilia Occidentale''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/04/2020 - 13:43:00 Letto 370 volte

A seguito delle numerose richieste da parte di Istituzioni ed enti locali, i militari dell’Esercito presenti sul territorio siciliano hanno aderito a numerose iniziative benefiche e di solidarietà, contribuendo spontaneamente con raccolta di fondi, di generi alimentari e di ventilatori polmonari per i reparti di terapia intensiva degli ospedali siciliani.

In tale contesto, facendo seguito alla richiesta avanzata dal Banco Alimentare della Sicilia occidentale, i militari del Reggimento Logistico hanno trasportato 1 Tonnellata di derrate alimentari a favore di due Istituti religiosi che assistono i più bisognosi della comunità palermitana.

Assetti specializzati nel trasporto viveri hanno provveduto al trasferimento e alla distribuzione dei generi alimentari confezionati in pacchi e buste chiuse, in stretta aderenza alle normative per il contenimento della pandemia da Covid-19, costituiti da generi di prima necessità che serviranno a sfamare intere famiglie.

La richiesta del Banco Alimentare, accolta con grande entusiasmo, è testimonianza di come l’Esercito sia da sempre al fianco dei cittadini, contribuendo quotidianamente a mantenere saldo il fortissimo senso di attaccamento alle comunità locali, anche attraverso manifestazioni di solidarietà e condivisione degli sforzi nella lotta al virus.

Il trasporto viveri è un compito che rientra tra le varie competenze dei reggimenti logistici dell’Esercito che nell'ambito dei trasporti ha maturato specifiche competenze, frutto anche delle esperienze acquisite nei vari scenari operativi in cui è stato recentemente chiamato ad operare sia in Patria che all'estero.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!