Palermo, lettera minatoria a leader dei partigiani, Antonio Rubino

Una lettera minatoria è stata recapitata al leader dei partigiani Antonio Rubino per avere teso una mano verso i sei immigrati di Macerata feriti da Luca Traini

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/02/2018

Un mazzo di tulipani rossi e un invito a venire in Sicilia una volta ristabilitisi: ad Antonio Rubino - esponente dissidente del Pd siciliano e adesso leader dei partigiani - è bastato questo gesto gentile, rivolto alle sei persone colpite con una pistola da Luca Traini in quel di Macerata, per fargli recapitare una lettera minatoria riportante chiare minacce di morte: "Se inviti ancora quei bastardi a casa nostra, i fiori li metteranno sulla tua cassa da morto». Questo il sinistro messaggio stampato con caratteri a stampatello su un foglio bianco, non riportante nessuna rivendicazione (anche se la lettera risulta spedita da una località siciliana. ‘L'hanno indirizzata a me e spedita nella sede del Pd di Palermo’, spiega Rubino, che da qualche settimana ha lanciato il movimento Partigiani del Pd, per criticare le scelte del Partito democratico nella formazione delle liste in Sicilia in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. ‘Avremmo voluto essere in piazza per difendere voi, noi stessi e la nostra bandiera nazionale dalla violenza fascista - c'è scritto nella lettera scritta da Rubino che accompagna i fiori -, perché un fatto del genere non accada più. Le autorità locali hanno chiesto di evitare. Questi fiori valgono come segno della nostra vicinanza e della nostra volontà di riscattare l’Italia dalla barbarie in cui vorrebbero portarla. Quando starete meglio saremo felici di ospitarvi nella nostra Sicilia culla di civiltà e città dell’accoglienza per abbracciarvi di persona. Con affetto, I Partigiani del Pd".

Lo spiacevole fatto è stato denunciato dalla stessa vittima alla Digos.

