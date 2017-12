minacce

Palermo, lo ''attende sotto casa'' dopo accesa discussione familiare. Arrestato 45enne

PALERMO. La Polizia di Stato ha arrestato, per evasione dagli arresti domiciliari, Triolo Giuseppe, pregiudicato palermitano di 45 anni.

Numerose pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono state inviate in via Centuripe dove, su strada, era stata segnalata la molesta presenza di un uomo che minacciava di morte un residente.

Dagli accertamenti è emerso come l’uomo, Triolo Giuseppe, fosse ristretto in regime di Detenzione Domiciliare e quindi si è preso atto della sua evasione da tale misura, tanto da procedere al suo arresto.

Con il provvedimento di arresto, gli agenti non soltanto hanno sanzionato una violazione penale ma, sostanzialmente, hanno scongiurato la probabile commissione di altri reati e che la situazione degenerasse: come appreso da numerosi familiari dell’uomo, lo stesso era andato in via Centuripe dinanzi l’abitazione di un congiunto per vendicare un “affronto” subito pochi minuti prima durante una accesa discussione familiare; non riuscendo ad entrare in contatto con il congiunto, Triolo Giuseppe era rimasto in paziente attesa sotto la casa del parente e quali fossero le sue intenzioni è stato facile desumerlo non soltanto dall’inequivocabile kit di utensili trovati nella sua disponibilità (un cacciavite ed un coltello da cucina) ma anche dalle sue perentorie minacce di morte rivolte al congiunto e proferite senza alcuna esitazione, anche alla presenza degli agenti.

