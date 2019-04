macello clandestino

Palermo, macellava ovini e cavalli in un casolaio: arrestato 60enne

Durante un controllo gli agenti avvertivano un odore nauseabondo provenire dal furgone e ispezionandolo notavano due sacchi neri contenenti i resti di un puledro e residui di lana e zampe di ovini.

Pubblicata il: 19/04/2019

Un macello clandestino è stato scoperto dalla polizia municipale in viale Regione Siciliana, nei pressi dell’Ospedale “Cervello”.

L’intervento è scaturito durante i servizi di controllo del territorio predisposti dal Comandante Gabriele Marchese, finalizzati al contrasto dell’abbandono illecito di rifiuti.

Una pattuglia di motociclisti ha individuato nella bretella laterale di viale Regione Siciliana con direzione Catania, all’altezza di via Trabucco, un autocarro Renault Trafic fermo davanti ai cassonetti dei rifiuti solidi urbani e un uomo che alla vista degli agenti, si precipitava al posto di guida tentando di allontanarsi dai luoghi.

Veniva fermato e alla richiesta della documentazione di rito, emergeva che l’uomo, un sessantenne, era sprovvisto della patente di guida perché ritirata in precedenza e che il veicolo era privo di assicurazione.

Nel contesto, mentre procedevano alle sanzioni ed al sequestro del mezzo, gli agenti avvertivano un odore nauseabondo provenire dal furgone e ispezionandolo notavano due sacchi neri contenenti i resti di un puledro e residui di lana e zampe di ovini.

Si risaliva quindi al luogo di provenienza che veniva individuato in Viale Regione Siciliana all’altezza di via Trabucco dove, all’interno di un casolare, in completa assenza delle più elementari norme igienico sanitarie, veniva rinvenuto un macello clandestino con una decina di ovini appesi ai ganci e privi delle interiora.

Il cerchio delle indagini si chiudeva con i riscontri della macellazione del cavallo avvenuta alcuni giorni prima e con il rinvenimento di resti di macellazione contenuti in sacchi; se non ci fosse stato l’intervento degli agenti, anche questi sarebbero finiti nei cassonetti dei rifiuti urbani.

Il sessantenne con precedenti penali per furto aggravato, scasso, guida senza patente, macellazione abusiva e commercio di derrate alimentari scadute è stato denunciato all’autorità giudiziaria per macellazione clandestina.

