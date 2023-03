dimissioni Marianna Caronia

Palermo, Marianna Caronia si dimette da Consigliere Comunale

Marianna Caronia ha rassegnato oggi le dimissioni dal Consiglio comunale di Palermo,

Marianna Caronia ha rassegnato oggi le dimissioni dal Consiglio comunale di Palermo, dove era stata eletta nelle file della Lega alle elezioni dello scorso anno.

"Il contemporaneo impegno come deputata regionale e capogruppo della Lega - ha scritto Caronia nella nota depositata al Comune - rende necessario concentrare l'attenzione sull'attività parlamentare, fermo restando che questa resta dedicata, anche in collaborazione con l'Amministrazione comunale e col Governo regionale, a trovare soluzioni e risorse per affrontare i problemi della nostra città e della sua area metropolitana".

"La Lega continuerà ovviamente ad essere rappresentata nel Consiglio Comunale e non mancherà il mio supporto - conclude Marianna Caronia - ogni volta che si renderà necessario lavorare in sinergia fra il Consiglio e l'Assemblea Regionale”.

