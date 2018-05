vilipendio

Palermo, Mattarella insultato sui social: offese, minacce e riferimenti alla morte del fratello. Procura apre un'inchiesta

Il Presidente della Repubblica è stato duramente criticato dagli utenti Facebook e non solo, alcuni dei quali si sono accaniti anche contro la morte del fratello Piersanti, ex presidente della Regione ucciso dalla mafia nel 1980

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/05/2018 - 12:16:07 Letto 349 volte

"Venduto", "Massone", "Servo dei poteri forti", ma anche improperi immotivati e politicamente irrilevanti. Sono solo alcune delle offese che stanno investendo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sui social network, come un'onda inarrestabile, in seguito alla tanto discussa decisione di non avallare la formazione del governo cosiddetto "del cambiamento".

Che Facebook e affini siano dei veri e propri tritacarne mediatici è cosa ben nota. Ma la vicenda ha assunto toni decisamente grotteschi quando, sia su Twitter che su Facebook, sono cominciati a comparire minacce di morte per il Presidente, e riferimenti all'altro Mattarella, Piersanti, ex presidente della Regione Siciliana ucciso da Cosa Nostra nel 1980 dopo una battaglia a testa alta contro lo strapotere mafioso. Insulti inviati anche da Palermo, proprio la città che dalla parte della lotta alla mafia dovrebbe schierarsi a spada tratta e senza esitazione.

La procura di Palermo ha così aperto un'inchiesta per vilipendio al Presidente della Repubblica, di cui si sta occupando l'ufficio diretto da Francesco Lo Voi alla luce delle inconfutabili prove raccolte sui social.

