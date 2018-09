operazione antidroga

Palermo, maxi operazione antidroga a Ballarò, 22 arresti *VIDEO/FOTO*

L'organizzazione poteva contare su una copiosa schiera di ''pusher'' e ''vedette'' che operavano con serrate turnazioni giornaliere, in sinergia con i responsabili operativi della ''piazza''...

Operazione antidroga a Palermo. I carabinieri su ordine del Gip hanno eseguito 22 ordinanze cautelari nei confronti altrettante persone accusate di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacenti nel mercato di Ballarò a Palermo.

L’operazione “Pegasus”, è stata coordinata dalla Dda. Il giudice per sette persone ha disposto il carcere, per 8 i domiciliari e 7 indagati hanno l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’indagine ha permesso di sgominare una banda operante nel mandamento di Porta Nuova, guidata da Silvio Mazzucco (già condannato per estorsione aggravata dal metodo mafioso nel 2011) e Giovanni Rao, entrambi vicini alla famiglia mafiosa di “Palermo Centro”.

I due sovraintendevano alle complesse attività di gestione e ricevevano i proventi dell’attività di spaccio. L’organizzazione, per quanto emerso dalle indagini, poteva contare su una copiosa schiera di “pusher” e “vedette” che operavano con serrate turnazioni giornaliere, in sinergia con i responsabili operativi della “piazza” ai quali spettava la custodia del denaro provento delle cessioni di stupefacente, ma soprattutto aveva la disponibilità di magazzini e garage, riconducibili ai membri dell’organizzazione, posti nelle immediate vicinanze della “piazza di spaccio”, dove poter occultare e stoccare lo stupefacente in modo tale da poterne disporre prontamente.

L’operazione ha decapitato una consorteria criminale che gestiva, con meticolosa organizzazione e rigido controllo del territorio, lo spaccio della droga in un quartiere, quello del “Ballarò”, nel quale si trovano diversi istituti scolastici e che risulta visitato ogni giorno da migliaia di turisti.





(Nella foto da sinistra verso destra 1^ fila: Bilello Antonino, Cangemi Antonino, Cusimano Dario, Ferrara Francesco Paolo, Gallidoro Antonino, Gallidoro Ignazio, Grisafi Salvatore. 2^ fila: Lo Monaco Cristian, Mazzucco Silvio, Premuda Eduardo, Rao Giovanni, Ribaudo Salvatore Giuseppe, Runza Litterio, Viviano Francesco)

