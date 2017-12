droga

Palermo, maxisequestro di droga nel quartiere Settecannoli. Arrestati 4 palermitani *FOTO*

PALERMO. I Carabinieri, in due distinte operazioni, svolte contemporaneamente nel quartiere Settecannoli, hanno arrestato 4 palermitani...

PALERMO. I Carabinieri, in due distinte operazioni, svolte contemporaneamente nel quartiere Settecannoli, hanno tratto in arresto la 69enne Fernandez Anna Maria e il 28enne Megna Matteo, rispettivamente madre e figlio, 26enne Emanuele Stefano e il 51enne Brancatello Mario, tutti con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel piccolo appartamento in via Passaggio Bernardino Verro abitato dai Fernandez e Megna i Carabinieri hanno trovato circa 5,7 Kg di marijuana, 6 panetti di hashish, bilancini e altro materiale per il confezionamento e taglio.

Il tutto è stato rinvenuto all’interno della camera della 69enne, di fatto adibita a magazzino per lo stoccaggio dello stupefacente: le 57 buste da un etto di marijuana, già confezionate e termosaldate, all’interno di alcuni borsoni, che verosimilmente dovevano essere consegnati a dei “cavalli” per lo spaccio al dettaglio, mentre i 6 panetti di hashish da un etto, erano nascosti nell’armadio tra i vestiti della donna, tra l’altro assieme ad un libretto postale dove i carabinieri ipotizzano possano confluire i proventi dello spaccio. La signora Fernandez ha provato inutilmente a scagionare il figlio, con già alcuni precedenti penali, assumendosi da sola la responsabilità del possesso dello stupefacente.

Durante l’altra operazione i militari hanno sorpreso Emanuele Stefano palermitano 26enne, chevedendosi scoperto, ha lanciato dalla finestra del suo appartamento in via Passaggio De Felice Giuffrida, una busta immediatamente raccolta per strada da Brancatello Mario, il quale ha tentato la fuga. Bloccato quest’ultimo, i Carabinieri hanno appurato che si trattava di una busta contenente 17 gr di cocaina. La successiva perquisizione nell’abitazione ha permesso di rinvenire due sacchetti di monetine per un valore totale di 1239,50 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.

I Carabinieri ipotizzano che vi possa essere un sodalizio criminoso fra i due nuclei familiari, tra l’altro imparentati tra di loro, finalizzato all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Fonte: Carabinieri

