Palermo, Merce rubata allo Zen per un valore di almeno centomila euro

Gli agenti del Commissariato di P.S. San Lorenzo hanno perquisito un magazzino ubicato in via Primo Carnera, all’interno del quale era fondato il sospetto che fosse occultata refurtiva di vario genere.

La Polizia di Stato, all’interno del quartiere “Zen”, ha scoperto un deposito in cui era custodita una smisurata quantità di merce di dubbia provenienza: motoveicoli, biciclette, utensili da lavoro di vario tipo, compressori, motori d’acqua, elettrodomestici, impianti audio, telefonini, fotocamere “vintage”, ecc.

Il box si è rivelato essere un vero e proprio bazar del fai da te: centinaia di attrezzi professionali da ferramenta e bricolage erano sparsi in ogni angolo del magazzino; vi erano, inoltre, numerose biciclette ed alcuni scooter, tra cui anche una vespa d’epoca e due Ape Piaggio, tutti provento di furto, nonché impianti stereo, cd, forni a microonde ed altri elettrodomestici.

Da una prima, approssimativa, stima il valore della merce rinvenuta non sarebbe inferiore a centomila euro.

Gli agenti hanno sottoposto a sequestro tutta la merce rinvenuta ed hanno proceduto ad un certosino lavoro di inventario, al fine di appurarne la natura e la provenienza.

Le successive attività investigative hanno consentito di ricondurre la titolarità del box al pregiudicato Vincenzo Oliva di anni 33, già recluso per altri reati, il quale è stato denunciato per ricettazione e riciclaggio.



